Lehtede ja ajakirjade kanne võib nakatumiste tõttu saada häiritud

Igapäevased nakatumisnumbrid on Eestis kõrged. Sellega seoses on Express Post andnud teada, et Ekspress Gruppi kuuluvate lehtede ja perioodika kanne võib saada häiritud. „Teades olukorra tõsidust ja nähes nakatumiste kiiret kasvamist tahame lihtsalt ennetada tellijate rahulolematust ja pöörata teie ja nende tähelepanu sellele, et me oleme kõik siin ühes paadis, kust me kõik tahame kiirelt välja saada,” sõnas Express Posti tegevjuht Katri Laanela oma kirjas.