Väikelaevade õnnetused tõusuteel: vaal hammustas jahi roolilehe katki

Tema sõnul on suvisel perioodil iganädalased juhtumid, kus mõni kaater või jaht sõidab kividesse või madalikule, tagajärjeks lõhutud kiil, kere või mootor. Kahjud jäävad tavaliselt 1000 ja veerand miljoni euro vahele. „Esineb ka kaatri detailide või mootori vargust, kuid need on pigem üksikud juhtumid. Kõige vähem on tuleõnnetusi, kuid kui need juhtuvad, läheb veesõiduk tavaliselt mahakandmisele,“ sõnas ta.

Erko Makienko sõnul annab siiski merele asudes ja merel olles ise väga palju ära teha, et õnnetusse sattumise tõenäosust vähendada. „Kontrolli üle kogu seadusega nõutud turvavarustus ja laeva tehniline seisukord. Veendu, et pardal on päästevestid, mis on hooldatud ja taotletud. Veendu, et ilm on merereisiks sobilik ka sihtkohta jõudmise ajal. Kontrolli, et väikelaeva dokumentatsioon oleks korras. Lisaks paneksin südamale, et ehkki merel on väike promill seadusega lubatud, on vastutustundlik väikelaevajuht kaine,“ loetes Makienko.