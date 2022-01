USA-s esitati seaduseelnõu, mis piiraks oluliselt sihitud reklaamimist

Eelnõu keelab „reklaamimise võimaldajatel” (keda defineeritakse kui osapooli, kes saavad vastutasu reklaamide levitamise eest ning koguvad või töötlevad selle levitamisega seoses isiklikku informatsiooni) reklaamide sihtimise isikutele nende isikliku informatsiooni alusel, mille reklaamija on saanud kolmandalt osapoolelt (see tähendab ükskõik kellelt teiselt peale isiku, kelle kohta see informatsioon käib), või mis näitab, et see isik kuulub kaitstud klassi. Need piirangud puudutavad ka tegevust, mis on sihitud isikute gruppidele ja ühendatud seadmete gruppidele, vahendab National Law Review.

Seadusleenõu teeb erandi kontekstuaalsele reklaamimisele, mis tähendab, et reklaamijad ja reklaamimise võimaldajad võivad sihtida reklaami konkreetse veebilehe alusel, mida isik külastab, või isiku internetiotsingu alusel, kui sihitud reklaami näidatakse koos otsingutulemustega. On olemas erand ka reklaamidele, mis on sihitud geograafiliselt (näiteks osariigi, maakonna või linna järgi). Täpsem asukoha järgi sihtimine on keelatud.

Kuigi paljud kommentaatorid usuvad, et selle eelnõu seaduseks saamine ei ole tõenäoline, on see järjekordne märk selle kohta, et on olemas kasvav liikumine tarbija privaatsuse kaitsmiseks ja isikliku informatsiooni rahaks tegemise piiramiseks. Uuritakse alternatiive traditsioonilisele kolmanda osapoole andmete mudelile. Suurem rõhk võib hakata olema kontekstuaalsel reklaamimisel või võidakse keskenduda andmete kogumisele otse isikult, mitte kolmandalt osapoolelt.