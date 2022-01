TextMagic avaldas oma IV kvartali müügitulu

TextMagicu auditeerimata konsolideeritud IV kvartali müügitulu oli 3,1 miljonit eurot, aasta varem oli see 2,3 miljonit eurot. Nende SMS rakenduselt-inimesele platvorimi auditeerimata müügitulu tõsis 38% ja oli kokku 10,8 miljonit eurot. Nende peamine turg on Ameerika ühendriigid ja 2021 suudeti seal müügimahtu kasvatada 44%, mis ületas 7,8 miljoni dollari piiri.

„2021. aasta oli meie ettevõtte ajaloos suurte muudatuste aasta. Viisime läbi TextMagic AS aktsiate esmase avaliku pakkumise, käivitasime ettevõtte optsiooniprogrammi ja kaasasime kõik senised töötajad aktsionäride ringi. Ka kõikidel meie tulevastel töötajatel on võimalus optsiooniprogrammi kaudu saada TextMagic AS-i aktsionäriks. Oleme nüüd avalikult kaubeldav ettevõtte ja meil on olemas vahendid, võimekus ja soov, et oma kasvustrateegiaid kiiremini ja efektiivselt ellu viia," sõnas börsiteates Priit Vaikmaa, TextMagic'u tegevjuht.