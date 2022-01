Coopi kliendiprogramm muutub ainulaadseks Eestis

Coop Eesti Keskühistu turundusdirektori Ranno Pajuri sõnul on kliendikaardiga kogutav boonusraha pakkunud peredele nii vajalikku kokkuhoidu kui ka meeldivat igakuist preemiat. „Coop Loto viib aga kliendiprogrammi hoopis uuele tasemele, see muutub mängulisemaks ning loto kasuks otsustamisel võib boonusraha asemel tulla telefonikõne, et olete võitnud auto, kodutehnika või mõne muu põneva auhinna,“ ütles Pajuri.