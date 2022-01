Eesti suurim liimpuitkomponentide tootja soovib osta Saint-Gobaini klaasiäri

Alles novembris 10 miljonit eurot maksma läinud uue tehase avanud Barruse tegevjuhi Martti Korgi sõnul on ostuplaani taga ettevõtte omanike soov äritegevust Eestis laiendada. “Kui uus liimpuidu tehas oli investeering Barruse põhiärisse, siis Baltiklaasi ostu võtame me puhtalt kui finantsinvesteeringut. Baltiklaas jätkab oma tegevust Tartus ja Mäos ning Barrus Võru külje all,” selgitas Kork.

Tehingu jõustumisel jätkavad nii Barrus kui Baltiklaas oma äritegevust eraldiseisvalt, säilivad senised kaubamärgid ning jäävad kehtima lepingud töötajate, klientide ja koostööpartneritega. “Mis Barrust ja Baltiklaasi ühendab on ühised väärtused: kõrge toote kvaliteeditase, hea töötajate töökeskkond ja turvalisus," lisas Barruse tegevjuht.

Saint-Gobain Eesti AS tegevdirektori Mart Arro sõnul on Baltiklaasi müük seotud Saint-Gobain Grupi tooteportfelli optimeerimisega vastavalt „Grow and Impact“ strateegiale.