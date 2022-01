Elektritootmine Eestis kasvas eelmisel aastal kolmandiku võrra, tarbimine kuus protsenti

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi sõnas, et Eesti tarbijate jaoks on kättesaadav piisavalt elektrijaamasid ka Eesti tiputarbimise katmiseks. “Isegi, kui suurimad tootmisseaded on hoolduses või remondis, nagu juhtus möödunud detsembri alguses, on võimsusvaru piisav talvise tiputarbimise katmiseks,” kinnitas Veskimägi.