Maxima Eesti juht: hinnad enam järsult ei tõuse. Lidl võtab turgu kõigilt

Volkas on töötanud Maximas aastaid, seejuures nii Bulgaarias, Leedus kui ka Lätis. 2019. aastast juhib ta ettevõtte Eesti haru ja praegu alanud on jaekettide jaoks üle aastate põnevaim aeg – turule tuleb Saksamaa hiid Lidl. Esialgu avavad nad kaheksa kauplust, kuid kohti on soetatud kaks korda rohkem. Neist pooled asuvad Tallinnas. Volkas ei kiida heaks sakslaste värbamisstrateegiat, näiteks tulid Lidli esindajad otse nende parklatesse kihutustööd tegema, kuid ütleb, et jäägu see nende südametunnistusele.

„Lidli algsed teated olid turu jaoks huvitavad, aga siis tuli välja nende pakkumine oma tulevastele töötajatele,” alustab Volkas.