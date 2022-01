EfTEN United Property Fund: kuue kuuga kasvas investorite vara üle 5 protsendi

EfTEN Capitali jaeärisuuna juht Kristjan Tamla hindas pressiteatest esimest poolaastat järgmiselt: „Kinnisvarasse investeerimine on aeganõudev protsess, mistõttu võtab alustavatel fondidel raha töölepanek sageli aega. Selles valguses oleme esimese poolaasta tulemusega enam kui rahul. Esimesed suuremad projektid on tänase seisuga väga hästi käima läinud ja investeeringud on läinud turul kõige kiiremini kasvanud segmentidesse.“