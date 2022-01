Börsile tulemise eesmärk on kaasata investeeringuid panga loomiseks. "Sisuliselt on Läti situatsioonis, kus oli Eesti enne kohalike pankade jõudsat kasvu. Selgelt ei ole ka Läti Skandinaavia pankade jaoks koduturg ning madal laenuaktiivsus on viinud olukorrani, kus Läti majapidamised on Euroopa Liidus madalaima laenukoormusega," sõnas Indexo üks asutajatest Henrik Karmo põhjusena, miks soovitakse oma tegevusfääri laiendada.