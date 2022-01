Eesti suurima digimaksete ettevõtte tehingute hulk kasvas aastaga üle kahe korra

EveryPay tegevjuhi Lauri Tederi sõnul oli eelmine aasta ettevõttele senise üheksa tegutsemisaasta edukaim. “Näiteks digitaalsete kaardimaksete arv kasvas eelmise aastaga ligi 90 protsenti. Universaalse pangalingi makselahenduse kaudu tehti detsembriks aga 1,3 miljonit tehingut kuus,” rääkis Teder.

Digitaalsete makselahenduste kasutamine on kasvanud

Tederi sõnul on e-poodlemine ja erinevate digitaalsete makselahenduste kasutamine eestlaste hulgas hüppeliselt kasvanud. “Eesti Panga hiljuti avaldatud andmed näitavad, et eelmise aasta neljandas kvartalis tegid Eesti elanikud 6 miljonit e-ostu, mida on 31 protsenti rohkem kui 2020. aastal samal ajal. Samal perioodil tehtud eestlaste e-ostude käive on kasvanud aga koguni 59%,” tõi Teder näiteid.

SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juhi Lennart Kiti sõnul kasvas eelmisel aastal eestlaste hulgas erinevate digitaalsete makselahenduste kasutamine ka nende andmetel. “Kui liita kokku eraisikute pangalingi ja interneti kaardiostude mahud, mis hõlmavad nii e-teenuseid kui e-kaubandust, siis võrreldes 2020. aastaga on mahu kasv meie andmetel 18%. Osaliselt on põhjus selles, et juba 2020. aastal ehk pandeemia alguses toimus ostukäitumises korralik muutus, 2021. aasta maht 2019. aasta suhtes on 37 protsenti kõrgemal ja nt 2021. aasta aprill kaks aastat varasemaga kasvanud 59 protsent, “ rääkis Kitt.

“Kuigi suurima osakaaluga on endiselt universaalsed poed ja tellimiskohad, on suurimat kasvu näidanud toidupoed ja toitlustuskohad, kus pandeemiaeelse ajaga võrreldes on toimunud mahtude kordistumine ja kiire trend jätkub. Ainus sektor e-teenuste osutamisel, mille mahud on vähenenud, on turism,” lisas Kitt.

Digimaksed muutuvad järjest tavalisemaks