Päev börsil: TextMagicu müüginumbrid tegid investoritele rõõmu

Avaldatud tulemuste järgi kerkis ettevõtte neljandas kvartalis teenitud müügitulu aastaga 38% 10,9 miljoni euroni ning keskmine müügitulu kasutaja kohta 16%. Ettevõtte eesmärk on jätkata orgaanilist kasvu vahemikus 30-40% aastas.

Euroopa börsid kauplevad täna erisuunaliselt. Kui Euroopa suuremaid ettevõtteid koondav Stoxx 600 on tõusnud 0,37%, siis Inglise FTSE 100 ja Prantsuse CAC 40 on kerges languses ning Saksamaa DAX on kerkinud 0,38%.