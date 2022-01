Eesti Energia nõustus Tootsi tuulepargi vaidluse arutamisega Euroopa Kohtus

Kuigi rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus on öelnud, et valitsus soovib Tootsi tuulepargi kohtuvaidluse kiirelt lõpetada, siis nüüd on Eesti Energia nõustunud, et tuulepargi üle vaieldakse edasi Euroopa Kohtus. See võib lükata kohtuasja lahenduse teadmata tulevikku, kirjutas ERR.