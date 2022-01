Tootsi tuulepargi tüli jätkub Ratase ja Kallase kiuste Euroopa Kohtus, valmimine kaob määramatusse tulevikku

Eesti Energia ja Elering pidid esitama reedeks Tallinna halduskohtule seisukohad menetluse peatamise osas. Kohtu hinnangul tuleks enne otsuse tegemist küsida arvamust Euroopa Kohtult. Elering ei pea seda vajalikuks.

Eesti Energia vaidlustas aasta eest kohtus Eleringi otsuse mitte anda Tootsi tuulepargile toetust vana korra järgi.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles detsembri alguses ERR-ile, et "Tootsi park on üks päris kehvadest näidetest, kus riigi enda kaks ettevõtet on omavahel kohtus vaidlemas.

"Selliseid asju tuleks vältida, see on lihtsalt narr olukord. Selle tulemusel oluline investeering seisab. Tore oleks, kui me suudaksime selle vaidluse lõpetada viisil, et pooled lepivad omavahel kokku," ütles Rosimannus.

Tollal ütles Pentus-Rosimannus ka seda, et valitsus võiks omalt poolt anda põhimõttelise suunise kohtuvaidluse lõpetamiseks.

Oma seisukoha on Tootsi tuulepargi kohtuvaidluse asjus avaldanud ka Kaja Kallas: "Andsin suunise, et see kohtuvaidlus tuleb lõpetada. Et kahe riigiettevõtte vahel ei ole mõtet kohtuvaidlust pidada," rääkis Kallas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

Keskerakonna liider ja endine peaminister Jüri Ratas on öelnud, et "see Tootsi küsimus tuleb ära lahendada."

Riiklik energiahiid Eesti Energia otsustas kohtusse pöörduda, et vaidlustada Eleringi otsus Tootsi tuulepargi arendusele mitte vana skeemi järgi taastuvenergiatoetusi jagada. Kuniks vaidlus pole lahendatud, Eesti ühe magusama tuulepargi arendus seisab.