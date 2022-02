Saunum kasvatas hüppeliselt käivet

“Jaanuar on tavapäraselt rahulik kuu kerisemüügis, mistõttu oleme käibega üldjoontes rahul. Esimene Saunum “Leil” automaatikapartii saabus Tallinna lattu kuu viimastel päevadel, mistõttu ei jõudnud kõiki tellimusi kuu lõpus täita. Samas on posiitvne, et nüüdsest alates saavad kliendid Saunumi kerise koos Saunumi automaatikaga soetada ja jaanuaris väljastamata tellimused saame veebruaris ka välja saadetud,” ütles Saunum Group'i juhatuse liige Henri Lindal. “Jaanuarikuus tegelesime aktiivselt Põhja-Ameerika turgudele Saunumi seadmete sertifiteerimisega ning kokkulepete sõlmimisega erinevatel eksportturgudel. Täna saab öelda, et 2022. aasta aasta esimeses kvartalis teeb Saunum kvartalikäiberekordi ning püsib aastaeesmärkide graafikus,” lisas Lindal börsiteates.