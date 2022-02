Qvalitas omandas vaimse tervise teenuseid pakkuva Meeletervise

Qvalitas Arstikeskuse juhatuse esimehe Tõnu Veldi sõnul ulatub Qvalitase koostöö Meeletervisega ühiste terviselahenduste pakkumisel juba 2016. aastasse. „Näeme, et vaimse töö osakaalu kasvades ja viimaste aastate sündmuste mõjul on suurenenud inimestel vajadus abi järele. Sealjuures on ka üha enamate tööandjate soov pakkuda oma inimestele tuge, muu hulgas tööstressi märkamisel ja leevendamisel," sõnas Velt. Ta lisas, et ettevõtteid suudavad nad nii töötervishoiu kui ka erameditsiini patsientide ootustele paremini vastata ja psühholoogilise abi kättesaadavamaks muuta.