FitSphere tegi kampaania õnnestumiseks ettevõtte odavamaks

“Minimaalse eesmärgi alandamisega ei suuda me saavutada kõiki algselt kavandatud tegevusi, mistõttu nimetame selle vooru ümber sildfinantseeringuks. See on ka põhjus, miks ettevõtte väärtust alla hindasime. Praegune rahastamine viib meid siiski täiesti uuele tasemele. Nii minimaalse kui maksimaalse rahastamissumma puhul läheb 50% rahast rakenduse arendamisele ja 50% turundusele,” teatas FitSphere Funderbeamis avaldatud teates. Üks peamisi tegevusi, mis sellest tulenevalt ära jäeti, on Rootsi laienemine ja sealse müügijuhi palkamine.

Sildfinantseeringu abiga plaanitakse käesoleval aastal jõuda 70 000 allalaadimiseni ja teenida 150 000 eurot müügitulu. Eksimused, mis esimese rahasturingiga esile tulid olid, et investoritel jäi väärarusaam ärimudelist ja sellest, et kellele nende pakutud turundus on mõeldud. “Praegu on peamine tuluallikas B2B-turundus ja imagokampaaniad. Eesti turg on näidanud, et me oleme oluline reklaamiväljund nii väikefirmadele, kui ka suurtele, kes otsivad alternatiivset pinda turunduseks,” seisis avalduses.