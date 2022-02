LÕBUS KÜSITLUS: mida Omniva uus "logo" Sulle meenutab?

Tulevikus on - nagu naljahambad on praegust logo kutsunud - katkilõigatud ringi või nn nelja makaroni asemel justkui palgi servalauad.

Eks see praegu kasutusel olev neljaks jupiks lõigatud ring polnud ehk ka just parim logovalik, sest kiire ja järkusuutliku teenuse asemel sümboliseeris üksteisest eemalepööratud detailid pigem katkemisi: firma, mis tahab aga, et pakk jõuaks naeratuste saatel sujuvalt sihtpunkti võiks tõesti ehk midagi muud kujundiks võtta.

Pildil uued logoelemendid, paremal üleval vana logo, all oranžil taustal uus logo.

Ehk see logo nüüd on piisavalt neutraalne, selgejooneline ja kogu Baltikumile sobiv, et jääda pikemaks kui vaid kaheksaks aastaks? Ega head logo polegi lihtne teha ning neid kellele loodu ei meeldi, leiab alati.

Maailma suurim kaubamaja Amazon on oma naeratusega pappkarpe saatnud juba aastast 2000: logo on läbinud pisimuudatusi ja täiendusi, kuid konseptsioon naeratusest, mis viib A-st Z-tini (ehk kauba kohale kaasates kõike tähestiku algusest kuni lõpuni) kestab aastakümneid. Näiteid, kus hea logo peab ajale aastakümneid vastu on veel ja veel - reeglina on nende taga ka tugev toode ja hea sisu.