Gaasi hind langes, kuna Venemaa suurendas Ukraina kaudu gaasitarneid

Venemaa vood Poola kaudu Saksamaale on aga endiselt peatatud. Ka geopoliitilised pinged Ukraina üle on jätkuvalt kõrged.

Sellest tulenevalt on Euroopa Liit pidanud läbirääkimisi nii USA kui ka Katarist Aserbaidžaanini, et olla valmis olukorraks, kus pinged eskaleeruvad nii kaugele, et Venemaa gaasivood katkevad.