Konkurentsiamat hüppas Tallinna soojamüüjale kõrge hinna tõttu kraesse

Adven Eesti AS Tallinna küttepiirkondades soojusvarustus majanduslikult efektiivne Foto: Andres Putting

Adven Eesti AS soojuse hinnad Tallinna võrgupiirkonnas on tõusnud. Ettevõte peab hakkama viivitamatult valmistama ette soojuse ostmise konkursi väljakuulutamist. Amet leiab, et tarbijad kannatavad.