Konkurentsiamet hüppas Tallinna soojamüüjale kõrge hinna tõttu kraesse

Konkurentsiameti hinnangul pole Adven Eesti AS Tallinna küttepiirkondades (Kesklinn-Pirita, Nõmme ja Põhja-Tallinn), kus soojust toodetakse ainult maagaasist, soojusvarustus majanduslikult efektiivne ega vasta tarbijate ootustele osta mõistliku hinnaga soojusenergiat. Nimelt on soojuse hinnad eelpool toodud võrgupiirkondades väga palju tõusnud, mistõttu peab Adven Eesti AS viivitamatult hakkama ette valmistama soojuse ostmise konkursi väljakuulutamist. Vastav teade tuleb ettevõttel avaldada hiljemalt 01.04.2022.

Adven Eesti ASi turundus- ja kommunikatsioonijuht Maret Kahk sõnas, et Konkurentsiamet tegi 28.01.2022 ettekirjutuse hoiatuse seoses soojuse ostu korraldusega Tallinna kaugküttevõrkudes. Ta lisas, et antud küsimus puudutab täpsemalt Kesklinn-Pirita, Nõmme ja Põhja-Tallinna piirkondasid, kus sõltuvalt asukoha piiratusest toodetakse soojust 100% gaasi pealt. "Olukord on keeruline, sest varasemalt oli tegemist kuluefektiivse lahendusega, kuid viimase aja maagaasi hinna tugev tõus on seisu tugevalt mõjutanud," lausus Kahk. "Praegu analüüsime erinevaid võimalusi, mida oleks võimalik olukorra leevendamiseks ette võtta," lisas ta.