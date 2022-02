KUULA SAADET | Uued trendid tööturul pakuvad nii võimalusi kui ka väljakutseid

Saatejuht Lauri Toomsalul olid külas Martin Janson, Epp Sillaste ja Liina Randmann ettevõttest KPMG Baltics. Üle maailma ligi 236 000 töötajat koondav rahvusvaheline firma KPMG Baltics tegeleb auditi- ja ärinõustamisteenuste pakkumisega, mille hulka kuuluvad maksu-, õigus- ja juhtimisnõustamine, raamatupidamisteenused ning uuematest valdkondadest ka küberturvalisuse nõustamine. Auditi valdkonna vandeaudiitori ja tiimijuhina töötav Liina Randmann rõhutab alustuseks, et iga aastaga järjest täienev teenuste ampluaa on teinud nende ettevõtte Eesti üheks suurimaks.

Mida huvitavat tuuakse saates esmalt välja tööturu olukorra kohta? “Pandeemia alguses eeldati, et töötajate valikud on tööjõuturul suurenemas ning tänane olukord on vägagi töövõtja poole kaldu. Töötajad vaatavad ringi ja on rohkem valmis liikuma, samas räägivad kõikide sektorite esindajad, et väga keeruline on häid töötajaid leida,” märgib Liina Randmann.

Kui rääkida digitaliseerimisest ja IKT-sektori tööpuudusest, siis see toob kaasa hulgaliselt vajadusi IKT-kompetentsi järele ja nõudlus on seetõttu suurenenud ka selles valdkonnas,” ütles KPMG personalijuht Epp Sillaste.

KPMG personalijuht Epp Sillaste tõi olulise teemana välja rahvastiku vananemise. “Aruandeid vaadates näeme, et sündimus on madalam ja suremus suurem. See tähendab ju seda, et uut tööjõudu tuleb aina vähem peale ning stabiliseerumine peaks aruannete järgi tulema alles 2050. aastal. Pikk tee on veel minna. Senikaua võitleme me kõik talentide nimel ja me tahame, et talendid just meile KPMGsse tööle tuleksid.”