TABEL | Suur Baltikumi meediamajade ülevaade. Kes on kasumis, kes sipleb kahjumis? Kuidas läheb rahvusringhäälingutel?

Baltikumi meediakontsernide ülevaatest tuleb välja, et 75 populaarsemat väljaannet on 47 ettevõtte käes. 32 neist firmadest näitasid 2020. aastal netokasumit ning 15 olid kahjumis.

Kõige vahvamat minekut näitab juba mitmendat aastat All Meedia Leedu, mis suutis saavutada lausa üle 6 miljoni eurose kasumi. Sama ettevõte, mis omab TV3 brändi kõigis kolmes Balti riigis, suutis kasumit näidata ka Lätis. Seal jäi see veidi alla miljoni. Eestis on aga nende seis hoopis teine - 47 ettevõtte seas sai All Media Eesti viimase koha 1,46 miljoni eurose kahjumiga. Napilt on see suurem kui Postimees Grupil. Rääkides Margus Linnamäe meediaimpeeriumist, siis lisaks Postimehele omab ta ettevõtteid ka Lätis ja Leedus. Ka seal tegutsevad firmad kahjumis