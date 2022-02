USA turu jaoks algas aasta nii kehvasti viimati 2009. aasta finantskriisi ajal

27. jaanuaril saavutas indeks madalpunkti, puudutades 4326 punkti piiri, mis tegi languseks 9,7%. Tänaseks on S&P 500 taastunud natuke, tehes languseks kuu lõikes 5,86%. Nii kehv algus oli viimati 2009 aastal. Kuid hoolimata kuu lõpus aset leidnud tõusust, valmistuvad investorid ette suuremaks volatiilsuseks, teatas Financial Times.

Jaanuari alguses pihta hakanud langust vedas eest tehnoloogiasektori aktsiate massiline müük. Alguspunktiks saab lugeda Föderaalreservi hoiatust, et nad on kohustatud tõstma intressimäärasi, et vältida inflatsiooni edasist kasvu. Eelmisel nädalal andis keskpanga esimees Jay Powell mõista, et esimene intressimäärade tõstmine märtsis on peaaegu kindel ja ta keeldus välistamast järgnevat agressiivset intressimäärade tõstmist. Varasemalt on olnud juttu vähemalt neljast tõusust käesoleval aastal.

Intressimäärade tõstmine mõjub negatiivselt suurfirmade tootlikkusele, eriti kui ettevõtted tuginevad suuresti laenurahale. Selle tulemusena väheneb ettevõtte kasum või langeb koguni miinusesse. Ühtlasi oodatakse, et neljanda kvartali tulemused näitavad ettevõttete käibekasvu aeglustumist võrreldes aastaga 2020, mis oli niigi kehv aasta majanduslikult.

Teisest küljest hoiavad pingeid üleval Ukraina-Venemaa suhted, eriti kuna lääs avaldab alatihti uusi infokilde, mis viitavad sõjategevuse plaanidele. Geopoliitilisi riske on aktsiaturgudel teatavasti raske hinnata, kuid mitmed investorid ütlesid, et kasvavad pinged seoses võimaliku Venemaa sissetungiga on aidanud jaanuari teisel poolel kanda nõrkus tehnoloogiaaktsiatelt üle laiemale turule, teatas Financial Times.

Analüütikud usuvad, et juhul kui sõda ei tule, siis sanktsioonid Venemaa suunal süvendavad Euroopas käimas olevat energiakriisi veelgi, tõstes hindu igas sektoris ja seda ajal kui me niigi vaevleme kõrge inflatsiooni käes. Eestis oli detsembris inflatsioon 12,3%. Sellest hoolimata on Euroopa börsid paremini vastu pidanud, olles languses kõigest 3,8% aasta algusest.

Aastatepikkune stabiilne aktsiahindade tõus on heidutanud portfellihaldureid hoidmast vaba raha. Jack Caffey, JPMorgan Asset Managementi portfellihaldur sõnas Financial Times'ile, et "Ühendriikide turud on muutunud oma olemuselt ühesuunaliseks. Kuid mida vähem vabu vahendeid sa hoiad, seda väiksem on võimalus langusest kasu lõigata."