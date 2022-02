Valgevene ähvardas väetisetransiidile lõpu teinud Leedut karmide vastumeetmetega

„Tõesti, Leedu pool lõpetas meie Klaipėda sadamasse mahalaadimiseks kaaliumi vedanud rongide vastuvõtmise. Vastumeetmed tulevad karmid. Me, nagu on kombeks öelda, vastame sümmeetriliselt. Otsus on langetatud, see puudutab raudteetransporti, mis tuleb Leedu territooriumilt,” ütles Galavtšenka riikliku uudisteagentuuri BelTA vahendusel.

„Me oleme ammu selleks olukorraks valmistunud, oma saadetised ümber suunanud. Meie tootjad on pikema logistilise teekonna arvel Vene Föderatsioonis natukene marginaalis kaotanud, aga seda kompenseerib maailmaturu hindade tõus. Nii et meie ei kaotanud sisuliselt midagi, kaotas Leedu majandus. Lisaks sellele nõuame me sisse kõik trahvid, mis on meile ette nähtud veolepingute murdmise eest nende poolt. Vastavad hagiavaldused on sisse antud. Nõuame neilt sisse sealhulgas ka saamata jäänud kasu. Need on suured summad,” kuulutas Valgevene peaminister.