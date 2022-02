Veebruarikuu elektriarved hilinevad. Eesti Energia võtab kompensatsiooni arvutamiseks aega

Veebruarist on paljude inimeste elektriarved soodsamad, sest valitsus võttis vastu kolmeosalise meetmepaketi, millega kaasneb ka hinnalagi kodutarbijatele 12 senti kWh kohta elektritarbimisele kuni 650 kWh kuus.

See tähendab, et kui elektri hind kas börsil või fikseeritud hinnaga paketis ületab 12 senti kWh, maksab selle osa elektriarvest kinni riik. Tarbija ise midagi tegema ei pea, elektrimüüja edastab talle juba arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.