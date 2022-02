Eelmise aasta alguses otsustas Eesti Energia pöörduda kohtusse, et vaidlustada Eleringi otsus mitte jagada taastuvenergiatoetust tuulepargi arendusele, ning Tootsi arendus jäi seisma. Jaanuari lõpus soovis valitsus vaidluse lõppemist. „Minu soov on, et jaanuari lõpuks suudaksime selle aastate pikkuse vaidluse ära lõpetada,” sõnas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus eelmisel nädalal. Nüüd aga nõustus Eesti Energia jätkama Tootsi tuulepargi vaidlusasja Euroopa Kohtus ning pole teada, millal vaidlus lõppeb.