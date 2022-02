Arendajaks on võimalik saada kahe aastaga. Algas vastuvõtt tehnoloogiakooli kood/Jõhvi

"Esimese lennu õppijad, meie partnerid ja toetajad on tõestanud, et kood/Jõhvi loob väärtust ja on ühiskonnas vajalik algatus. Seepärast tahame sel aastal vastu võtta kuni kaks korda rohkem õppijaid, et aidata rohkem inimesi IT-maailma ja levitada uusi kaasaegseid õppimisviise," ütles kood/Jõhvi nõukogu esimees ja kooli kaasasutaja Taavet Hinrikus.

kood/Jõhvisse on oodatud kandideerima kõik üle 18-aastased vähemalt põhihariduse ja hea inglise keele oskusega huvilised. Õppijaskond on rahvusvaheline, esimesel aastal võeti vastu õppijaid 16 eri rahvusest, õppijate keskmine vanus on 27 aastat. “Arvestame õppijate varasemate kohustustega, mistõttu saab programmi läbida ka kaugelt, kuigi aeg-ajalt on vaja olla Jõhvis, sest suur rõhk on koostööl ja -tegemisel,“ lisab kood/Jõhvi kaasjuht Karin Künnapas.