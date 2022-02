Erialaliidud esitasid ettepanekud maagaasi hinna negatiivsete mõjude vältimiseks

Maagaasi võrgutasu on viidud kõikide tarbijate jaoks nulli. Valitsus on töötanud välja ka paketi, kus hüvitatakse madala sissetulekuga inimestele 80% maagaasi hinnast, mis on kõrgem kui 49 eurot megavatt-tunni kohta. Tavatarbija ja juriidiline isik maksavad praegu seitse korda kõrgemat maagaasi hinda võrreldes varasemaga ning madala sissetulekuga inimene maksab neli korda kõrgemat hinda. Riigi seatud minimaalne lävend on tavalisest 2,5 korda kõrgem hind. Gaasiküttel tegutsevas kortermajas mõjutab hinnatõus kõiki elanikke koos kallinenud elektriarvega. Seega on selge, et surve all pole mitte ainult pensionärid, vaid ka Eesti keskmist palka saavad inimesed, kelle energiaarved ületavad tihti kodulaenumakseid.

Murekohaks on ka ettevõtjate väga kõrged energiaarved. Praegune soodustus on ettevõtjatele võrguteenuse alandamise näol on 6,67 €/MWh kohta. Vaadates lähinaabrite aktsiisimäärasid, mis on ka hetkel kehtiva 3,8 €/MWh maagaasiaktsiisimäärast ligikaudu seitse korda odavam, väheneb Eesti ettevõtete konkurentsivõime eksportturgudel veelgi. Seega ei tohiks praeguses kriisiolukorras jätta Eesti ettevõtlust tähelepanuta. Lisaks maagaasile kasutatakse transpordis, merenduses, tööstuses ja tootmises ka veeldatud maagaasi, praeguse on need kliendid jäänud riigipoolse toetuseta, mis on seotud võrgutasu kaotamisega. LNG hind on seotud maagaasi hinnaga ning see on võrreldes maagaasiga ca 10 €/MWh kallim, seega tuleb LNG tarbijatele vastu tulla ning leida võimalusi, et kõige puhtam fossiilne kütus saaks osa soodustustest ja vähendada survet lõpptarbijate hinnatõusuks.