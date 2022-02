Meie geeniandmed rahaks, toodeteks ja teenusteks. Eestis peidab end ükssarvik, mis hakkab teisi aitama

Eesti geeniteadlane ja Tartu ülikooli inimesegenoomika professor Tõnu Esko on üks neid teadlasi, kes mõistab, kui oluline on ühildada teadus ja ettevõtlus. Et geniaalsetest ideedest ja avastustest peavad saama päris tooted ja teenused, mis võivad aidata inimesi, ühiskonda. Eriti vajalik on selline koostöö tervise valdkonnas, kus ka suurimad ravimifirmad teavad, et tulevik ei kuulu mitte patsientide, vaid inimeste ravimisele. Mida see tähendab? Kuidas on võimalik meie kõikide andmeid teaduse hüvanguks kasutada, nii et ka teadlased saaksid loodud väärtusest osa? Kas meie teadlastel on oskusi, et teadmised saaksid tooteks või teenuseks? Sellest kõigest loe alljärgnevast loost.