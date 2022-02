Tele2 tegi eelmisel aastal sideteenuste sektoris kiireima kasvu

Mõistliku hinna kõrval peab Chris Robbins edu võtmeks ka suurepärast teeninduskvaliteeti, milles on Tele2 viimase aastaga teinud tugeva tõusu. 2021. aastal sõltumatu uuringufirma DIVE poolt korraldatud uuringu põhjal on sideettevõtetest just Tele2 Eesti parima teenindusega. Samuti selgus Kantar Emori 2021. aasta uuringutulemustest, et Tele2 on parima teenindusega sideettevõte. “Oma klientidele Eesti parima teeninduse pakkumiseks võtsime 2021. aastal veelgi tugevamalt fookusesse oma töötajad, kellele tahame pakkuda arendavat töökeskkonda ning põnevaid koolitusi, mille fookuses on terviklik eneseareng – me ei ole teised inimesed, kui tööpäev lõppeb. Meie endi inimestest ja nende eneseteadlikkusest saab alguse ka klientide heaolu,” selgitab Robbins. “Kahtlemata näitavad DIVE uuringu tulemus ning klientide poolt enim soovitatud sideettevõtte tiitel, et oleme valinud õige lähenemise,” sõnas Robbins lisades, et hooliv ja inimlik suhtumine on pandeemia tingimustes veelgi olulisemale kohale tõusnud.