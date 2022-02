Võidurelvastumine on alanud. Tööpakkumiste arv tegi jaanuaris suure hüppe

„2022. aasta on alanud rekordilise tööpakkumiste arvuga – jaanuarikuus ei ole viimased kümme aastat olnud niivõrd suurt valikuvõimalust hea töökoha leidmisel,“ kirjeldas tööturul toimuvat CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt ja lisas, et ootuspäraselt on tuntavalt kasvanud ka konkurents töövõtjate tähelepanu püüdmise nimel, mistõttu tuleb tööpakkumiste loomisele suuremat tähelepanu pöörata, et pakutava ametikohaga ka soovitud sihtrühma kõnetada.