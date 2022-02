FOTO: Delfi kollaaž

Venemaa otsustas hiljuti, et Yandex peab hakkama kohustuslikus korras jagama kogutavaid isikuandmeid kohalikule eriteenistusele. Andmekaitse inspektsioon soovitab Yandexi teenuseid vältida. Yandex ise vannub, et Venemaa äri on neil muust eraldatud.