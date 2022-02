Kümnendik Eesti ettevõtteid muutis ärisuunda pandeemia mõjul

Telia ärikliendi üksuse juhi Holger Haljandi sõnul uuriti ettevõtetelt, milliseid muudatusi on nad pidanud pandeemia mõjul tegema ning ootuspäraselt on peamiseks COVID-19 mõjuks olnud täiendavate meetmete kasutuselevõtt kaugtöö võimaldamiseks ja parendamiseks.

Suurettevõtted on teinud rohkem muudatusi

„Distantsilt töötamise võimaldamine on olnud ettevõtete jaoks üheks prioriteediks nii pandeemia alguses kui ka praegu ning sellega seotud muudatusi pidi tegema 35% ettevõtetest,“ selgitas Haljand.

Haljand tõi välja, et enam on muudatusi teinud suurema töötajate arvuga ettevõtted, kelle üheks selgeks suunaks on olnud pandeemia ajal turvalisus.

„Kui keskmiselt on pandeemiast tingituna tõstnud oma küberturbe taset neljandik ettevõtetest, siis suurettevõtetest on seda teinud lausa pooled,“ sõnas Haljand, kelle sõnul on näha, et viimastel aastatel on huvi küberturvalisuse lahenduste vastu selgelt kasvanud ning aastaga on ettevõtete küberturvalisuse tase märgatavalt paranenud.

Ärisuuna muutmine ettevõtetel



Viiendik suurettevõtetest ja 14% 20–50 töötajaga ettevõtetest pidid tegema muudatusi oma müügiahelas või -tarkvaras, 13% ettevõtteid korraldas ümber oma tegevusi või muutis oma ärisuunda.

„Võib öelda, et Eesti ettevõtted on uue olukorraga hästi kohanenud, kuid kindlasti on valdkondi, mis on pandeemiast rohkem mõjutatud ning ärisuuna muutmine võib olla äritegevuse jätkamiseks vajalik samm,“ kommenteeris Haljand.

„Koroonakriis andis nii Eesti kui ka muu maailma tehnoloogilisele arengule tugeva kiirenduse. Kuigi sisuliselt tehti juba pandeemia alguses mõne nädalaga ära mitme aasta töö, on Eesti ettevõtete arengu vaates ülioluline, et hoogne digitaliseerimine jätkuks. Rõõm on tõdeda, et ettevõtted mõistavad seda vajadust, andes oma tänasele digitaliseerumise tasemele realistlikke hinnanguid,“ sõnas Haljand.