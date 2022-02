Koroona pärsib netitutvusi: kosjakontor Tinder on langustrendis

Ettevõte teatas, et neljanda kvartali kahjum oli 168,6 miljonit dollarit. Tulud tõusid 651,4 miljonilt dollarilt 806,1 miljoni dollarini, samas FactSeti analüütikud eeldasid tuludeks 819,9 miljonit dollarit. Tinderis oli möödunud aasta IV kvartalis 16,2 miljonit maksvat kasutajat, vahendas MarketWatch.

"Kuigi me suutsime neljandas kvartalis saavutada tugevat kasvu, kogesime jätkuvat koroona mõju, eriti teatud Aasia turgudel nagu Jaapan. Lisaks detsembrist alates on vähenenud Tinderi kasutamine omikroni tüve tõttu," ütles ettevõte oma pressiteates. Match Groupi sõnul on uus võimalus äppis, mis võimaldab tutvuda uute inimestega üle maailma, väga hästi vastu võetud.