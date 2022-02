Lätis käivitus Norra-Eesti ühisettevõtte abiga uus pandipakendisüsteem

Uus pandipakendisüsteem hakkab tööle sarnasel põhimõttel, nagu Eestis ja Leedus ehk tarbija maksab toodet ostes lisaks pakendi pandihinna 10 eurosenti, mille saab tagastuse käigus tagasi. Uus süsteem võtab vastu klaas-, metall- ja plastiktaarat. Eesmärk on jõuda Lätis olukorrani, kus vähemalt 90% pandisüsteemi pakendistest jõuab taaskasutusse, mis on Euroopa Liidu ühekordse plasti direktiivi seatud ootus aastaks 2029.

„Mitu kümnendit tagasi lõime ettevõtte Tomra Baltic ning toona Eestis alustatud ning kuus aastat tagasi Leedus jätkunud projekt on viimaks jõudnud ka Lätti, mis tähendab, et kogu Läänemere äärne regioon on muutumas ühtlaselt keskkonnasõbralikuks ning Läti jõuab taara sorteerimisel paljude teiste regiooni riikidega samale tasemele,“ ütles Tomra Collection Latvia SIA juhataja Eero Nõgene.