Bloomberg: Euroopa ütleb tuumajaamadele head aega ajal, mil neid enim vaja oleks

Tuumajaama pooldajad näevad selle olulisust nullsaaste eesmärki täitmisel. Kui reaktorid on ehitatud, tarnivad need kogu aeg madala süsinikusisaldusega elektrit, erinevalt vahelduvast tuule- või päikeseenergiast.

Jaamade ehitamiseks kulub aga parimal juhul kümmekond aastat või rohkemgi, aja ja eelarve ületamise oht on suur. Näiteks Soome uus Olkiluoto-3 võetakse kasutusele pärast 12-aastast viivitust ning miljardite eurode rahalist ületamist. Niisiis on seal jäätmeid, mis püsivad ohtlikud kuni 100 000 aastat.

Tõepoolest vaidlevad Euroopa Liidu liikmed endiselt selle üle, kas tuumaenergia üldse jätkusuutlikuks loetakse. Detsembris avaldatud YouGov Plc küsitlus näitas, et taanlased, sakslased ja itaallased olid palju tuumaskeptilisemad kui prantslased, britid või hispaanlased. "See kõik taandub poliitikale," ütles 15 aastase tuumainseneri kogemusega Vince Zabielski.

Mis on Euroopa hüppeliselt tõusvate energia hindade taga?

Euroopat vaevavad tarneprobleemid on viinud gaasi- ja elektrihinnad rekordtasemele, inflatsioon on tõusnud. Samuti kasvavad pinged Venemaa ja Ukraina vahel, mis võib kaasa tuua gaasitarnete katkemise. Kõik see tugevdab argumenti, et Euroopa peab vähendama oma sõltuvust rahvusvahelistest gaasiallikatest.