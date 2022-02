Maksu- ja tolliameti juht Raigo Uukkivi kuulub kahe riigiettevõtte nõukogusse. Heiki Sibul: see läheb vastuollu ametnikueetikaga

Raigo Uukkivi on MTA juhi ametiga paralleelselt tegev nii Eesti Maleliidus (nõukogu liige), Tehvandi spordikeskuses (nõukogu liige, kultuuriministri käskkirjaga just uuendatud), Tallinna Sadama nõukogu liige (auditikomitee liige) ning Eesti Energia nõukogu liige (strateegiakomitee juht).

"Uukkiviga on räägitud. Oleme arutanud seda ka nimetamiskomitees - otsest huvide konflikti pole, välja arvatud maksude küsimuses. Maksuaruteludest peaks ta lihtsalt taanduma ja ongi kõik," väljendas Padar oma seisukohta. "Eesti Energial lõppeb maikuus nõukogu seis nii või naa ära. Seetõttu arutasime, et ei kutsu teda tagasi ja kirjutame ühes uue koosseisuga Uukkivi lihtsalt nõukogust välja."

Padari kirjeldatu kohaselt on uue nõukogu liikme vastuvõtmine on pikk protsess - see võib võtta aega kuni kolm kuud. Eesti Energia uus nõukogu tulevane koosseis pidavat aga saama paika nii-umbes märtsikuuks. Töö selle nimel on käimas.