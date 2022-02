Koroona hiidlaine tühjendab ühiskonna töötegijatest. Päevas lisandub tuhandeid haiguslehti

Osa ettevõtteid rakendab olemasolevaid töötajaid senisest pikemaks ajaks tööle, osa kutsub appi endisi töötajaid, kes lähedal elavad. „Iga ettevõtte juht seisab hommikuti küsimuse ees: kui palju tuleb inimesi tööle?” ütleb toiduliidu juht Sirje Potisepp. Õnneks on esmavajalikud teenused praegu veel tagatud.

Arvud räägivad siinkohal rohkem kui sõnad. Tervisekassa andmetel on praegu aktiivseid haiguslehti 43 262 ja hoolduslehti 9074. Seega on oma ametikohalt eemal 52 336 inimest. Ainuüksi ööpäevaga avati ligi 3000 uut haiguslehte. Ent terviseameti positiivsete koroonaproovide statistikaga võrreldes on haiguslehtede arv siiski väike. Esmaspäeval lisandus 4964 koroonapositiivset, teisipäeval 6520 ja kolmapäeval 7168, mis oli ühtlasi senine rekord.

Tõenäoliselt tuleb veebruar haiguslehtede poolest rekordiline. Võib öelda, et esimese kuuga on vähemalt ühe päeva töölt eemal olnud ligi 100 000 inimest – kui arvestada ka hoolduslehel olijaid. Mismoodi suudetakse esmavajalikud teenused tagada? Kes on valmis appi tõttama? Kas asendustööjõudu üldse on kusagilt värvata?