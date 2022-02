Selgus Ahtri tänavale arendatava büroohoone nimi

Golden Gate arhitektuurne lahendus on loodud arhitektide Raivo Puusepa ja Illimar Truverki juhitava Arhitekt11 ühistööna. Maja välisfassaad, mis on art deco stiilist inspireeritud, saab olema kuldne ja elegantne. Majas on kokku 12 000 m2 pinda, ühe korruse suurus on ca 2 100 m2. Esimesele korrusele tulevad kaubandus ja restoranid koos väliterrassidega, ülemistele korrustele kontorid. Lisaks on maa-alune parkla ja maja katusel roheline katuseterrass.

US Real Estate ehitusdirektor Tarmo Pohlaku sõnul algavad ettevalmistus- ja lammutustööd juba selle aasta aprillis. „Soovime kindlasti säilitada kinnistu ajaloolise osa – 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse kivimüürid jäävad alles ning need integreeritakse uute hoonemahtudega. Iga uut hoonet planeerides võtame kokku senise kogemuse ning heas koostöös tipparhitektide ja -inseneridega paneme kokku parima arhitektuuri kaasaegste energiasäästlike tehniliste lahendustega,“ ütles Pohlak.

„Golden Gate on väga hea nähtavusega ärihoone, kus iga päev sõidab mööda 80 000 sõidukit,“ ütles US Real Estate tegevjuht Aavo Kokk. „Meile on juba tulnud üle paarikümne üüripäringu ja seetõttu saame kinnitada, et huvi büroopindade vastu on äärmiselt kõrge. Hoone suurus ja lahendus võimaldab ka suurematel ettevõtetel rentida kontorit südalinnas. Praeguses etapis on võimalik kaasa rääkida nii tulevase büroopinna sisekujunduses kui korruse planeeringus.“