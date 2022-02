Uute ruumidega uue kvaliteedi suunas

"Oleme SMC nime all tegutsenud Eestis juba üsna pikalt, kuid saame alles nüüd öelda, et oleme leidnud omale Tallinnas päris õige kodu. Meie uus kontor, laoruumid ja showroom annavad meile võimaluse oma kliente ning partnereid veelgi paremini teenindada," räägib SMC Eesti haru müügijuht Aleksandr Trummal. Aleksandr lisab, et kuna uutes ruumides on laopinda kaks korda rohkem, siis tänu sellele saab veelgi kiiremini ja operatiivselt tarnida oma klientidele nende tellimused. „Samuti saame tänu laienemisele suurendada oma kohalhoitavat laoseisu ja tervet tootevalikut, mida klientidele pakkuda. Lisaks saime oma uutesse ruumidesse seada sisse täiesti eraldi õppeklassi, kus kõik huvilised saavad tutvuda meie toodetega ja täiendada oma teadmisi pneumoautomaatika valdkonnas. On äärmiselt oluline, et inimesed, kes SMC tooteid kasutavad, oleksid teadlikud, kuidas neid tooteid õigesti rakendada," mainib müügijuht.

Kuigi SMC kolis uude kontorisse, siis jäädi ikkagi Kristiinesse. „Kristiine on tööstusele väga hea piirkond, siin on koos palju selle valdkonna ettevõtteid ja meie sobime siia väga hästi. Kuna meie kliendid on harjunud meid just siit leidma, siis liikusime oma eelmisest asupaigast vaid mõnedsajad meetrid kaugemale. Kellelgi ei ole vaja karta, et meid üles ei leia. Kuid see kõik on alles algus! Meil on tulevikku vaadates suured plaanid, kuid nendest saame rääkida juba siis, kui midagi käega katsuda saab. Plaanis on kindlasti edasi kasvada, areneda ja teha seda loomulikult koostöös meie klientidega ning meie partnerite huvides," ütleb Aleksandr.

Viimased mõned aastad on olnud SMC Eesti harule vägagi edukad, seda hoolimata pandeemiast ja raskustest maailmas. Aleksandr ütleb, et paljuski on see kasv tulnud koostöös ja tänu klientidele, kes on SMC Eestit usaldanud. „Tahaksin eraldi kõiki meie kliente ja partnereid tänada ning usun, et meie ühine kasv jätkub ka tulevikus," ütleb müügijuht.

Eesti on perspektiivikas piirkond