Minister Sutt: pärast pikka ja keerulist vaidlust saame lõpuks ometi 5G konkursi välja kuulutada

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kinnitas sageduskonkursi tingimused möödunud nädalal. Samuti jõustus eile sidevõrkude määrus ning seega on nüüd võimalik konkursiga edasi liikuda. „Lõpuks ometi saame 5G konkursi välja kuulutada peale väga pikka ja keerulist vaidlust avalikkuses, kohtus, valitsuses ja mujal. Nüüd aga saame keskenduda tulevikule ja juba selle aasta jooksul tuua tarbijateni ülikiire interneti, mida on pikisilmi oodatud," lausus Sutt.

Avalikule konkursile pandud sagedusload antakse enampakkumise alusel. Ühe sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot. 5G sagedusloast huvitatud sideettevõtetel on aega 4. aprillini 2022. a, et esitada TTJA-le konkursil osalemise avaldus.