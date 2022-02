Murest murtud. Kodumaine seakasvatus vajab tarbija toetust, vastasel korral see hääbub

„Sealiha moodustab üle poole Eesti inimeste söödud lihast. Kuigi Eesti tarbijate toidulauale jõuab üha rohkem imporditud sealiha, siis julgustan valima kodumaist toitu, sest see on valminud lähedal, tootmise ja transpordi jalajälg on väiksem. Pealegi kinnitavad Euroopa Liidu toiduohutuse seiretulemused meie sealiha kõrget kvaliteeti ja puhtust,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Elanikud otsivad soodsamaid alternatiivne imporditud kaubast

Kohalik tootja väärib tema sõnul praeguses ülikeerulises olukorras erilist tuge ja tähelepanu. „Tarbijatena saame kodumaise seakasvatuse olukorra leevendamiseks oma panuse anda kodumaist ja värsket sealiha eelistades, kuigi elukalliduse pöörase kasvu juures on suur ahvatlus haarata anonüümse ja odavama importliha järele,“ märkis Sõrmus. Ta lisas, et lulude kiire kasv on mureks kogu põllumajandus- ja toidusektoris. Energiaturu kriis on tähelepanu keskpunkti tõusnud viimastel kuudel, kuid juba möödunud aastal kasvasid energia ja kütuse kulud põllumajandussektoris võrreldes 2020. aastaga koguni 30%. Söödakulud loomakasvatuses on aastaga tõusnud 22%. "See on loonud pinnase ka kodumaiste toiduainete hindade kasvuks, mis aga paneb tarbijad otsima soodsamaid alternatiive imporditud toidu hulgast," nentis ta.

2020. aasta andmete kohaselt suutsid nad Sõrmuse sõnul kodumaise sealihaga katta umbes 85% siseriiklikust tarbimisest, möödunud aastal halvenes see näitaja tõenäoliselt veelgi.

Põllumehed: sügavas kriisis olev kodumaine seakasvatud tuleb saada jalule

Maaeluministeeriumis toimus maaeluminister Urmas Kruuse juhtimisel seakasvatuse ümarlaud, kus analüüsiti Eesti seakasvatuse hetkeolukorda ja väljavaateid. Põllumeeste hinnangul tuleb erinevaid meetmeid kasutades pingutada, et kodumaine seakasvatus jääks praeguses sügavas kriisis jalule.