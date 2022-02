Karuturg jätkub: Euroopa ja USA futuurid languses

langused leidsid aset üle maailma. Jaapanis ja Austraalias näitasid börsid punast, samas Lõuna-Korea avanes peale puhkust ja alustas tõusuga. Hongkong ja Hiina on endiselt suletud uusaasta pidustuste tõttu. Ameerika Ühendriikide aktsiad sulgusid kolmapäeval plusspoolel, mis tõi maailma aktsiatele parima nelja päeva tõusu alates 2020. aastast, kuid tehnoloogiaindeksi langus varjutas selle võidukäigu, vahendas Yahoo Finance. Euroopas on indeksid samuti punases, Euro Stoxx 50 on turu eel 0,37% miinuses.