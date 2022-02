Rahandusminister: praeguses julgeolekuolukorras on eriti oluline, et me ise ei teeks järeleandmisi

"Praeguses julgeolekuolukorras on eriti oluline, et me ise ei teeks oma tegevustes ja suhtumises järeleandmisi," kirjutab Eesti rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ühismeedias.

Ta selgitab, et Euroopa Liidus kehtestatud sanktsioonid on jätnud piirangute alt esialgu välja ühe suure osa õlitoodetest ja nende transiidist. "Kui tahame, et sanktsioonid oleksid mõjusad, siis tuleb nimekirja täiendada. Tegin välisministrile ettepaneku, et täiendaksime esmase kiire otsusega siseriiklikku sanktsioonide nimekirja ja lisaksime sinna praegu välja jäänud Valgevene päritolu õlitooted, kuulsaks saanud kaubagrupi 2707. Täna on teema valitsuskabinetis," sõnas ta.