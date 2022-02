Lõuna-Euroopa, Skandinaavia, Suurbritannia, Keenia, Ameerika, Island, Lähis-Ida jne. Need on vaid mõned kohtadest, kuhu sõidavad Eesti pulmapiltnikud ja videograafid, et jäädvustada inimeste elu ühed tähtsamad hetked. Nende talenti on märgatud Eesti kõrval kogu maailmas. Ärilehele rääkisid oma ala parimad, kuidas nad nii kõrgele jõudnud on.