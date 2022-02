Riik toetab keskkonnasäästlikke investeeringuid rohkem kui 200 miljoni euroga

Raha suunatakse päikesepaneelidesse, tootmise keskkonnasõbralikumaks muutmisele, uute rohetehnoloogiate arendamisse ning tööstuse ja ehituse digitaliseerimisele.

Praeguse energiasektori olukorra ja lähikümnendi ambitsioonide valguses on selge, et Eestis tuleb panustada senisest rohkem hoonete energiatõhususe suurendamisele, tootmisettevõtete säästlikumaks muutmisele ning rohetehnoloogiate arendamisele," sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Lähiaastate jooksul on erinevatel riigiasutustel selliste lahenduste tarbeks ette nähtud üle 200 miljoni euro eest toetusi, mida julgustan taotlema ja kasutama, et saaksime astuda suure sammu kestliku tuleviku suunas."

Juba märtsis saab asuda taotlema väikeelamute rekonstrueerimise toetust ning alates aprillist pakutakse korteriühistutele uut toetust päikesepaneelide paigaldamiseks katusele või fassaadile koos selle juurde käivate vajalike töödega. Mõlema puhul on tähelepanu all lisaks energiasäästlikkuse suurendamisele taastuvenergia kasutuselevõtt. Samuti pakub EASi ja Kredexi ühendasutus meetmeid, mis võimaldavad energiatõhususega seotud investeeringuid suuremas mahus ette võtta. Moodustamisel on ka elamuinvesteeringute fond, mille kaudu hakatakse tulevikus pakkuma pikaajalist korteriühistutele suunatud rekonstrueerimislaenu ja edaspidi teisi elamumajanduse finantsmeetmeid.

Ettevõtlus- ja IT-minister Andres Sutt märkis, et lisaks elamute omanikele on sel ja järgmistel aastatel suur tähelepanu ettevõtete rohepöördel. „Oluline on kaardistada Eesti energiamahuka tootmissektori võimalused ressursi- ja energiasäästlikumaks tegutsemiseks ja ergutada siinseid ettevõtteid ümber hindama oma ärimudeleid kestlikkuse põhimõtetest lähtuvalt, et oleksime ka tulevikus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised. Meie ettevõtetel on lisaks suur võimalus olla rohetehnoloogiate osas teenäitaja ning riik aitab läbi erinevate toetus- ja finantsmeetmete seda potentsiaali realiseerida," ütles minister Sutt.