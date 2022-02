Järjekordne krüptovargus viis kasutajatelt sadu miljoneid dollareid

Wormhole meeskond teatas Twitteris, et häkkerid said 120 000 wETHi ehk nn pakitud Ethereumi.

"See näitab taas kord, et DeFi teenuste turvalisus ei ole saavutanud taset, mis oleks sobilik nende raames säilitatavate tohutute summade jaoks," ütles plokiahela analüüsifirma Elliptic kaasasutaja Tom Robinson. "Plokiahela läbipaistvus võimaldab ründajatel tuvastada ja ära kasutada süsteemis peituvaid vigu," sõnas ta Bloombergile.

Bloombergi andmetel on tegu nähtavasti ühe suurima häkkimisega DeFi protokolli ajaloos. Umbes 96,000 wETHi on saadetud Ethereumi plokiahelasse, teatas kohtuekspertiisi teenusepakkuja TRM Labs Bloombergile. Wormhole arendajad on pakkunud häkkeritele 10 miljonit, et nad tagastaksid varastatud krüptoraha.