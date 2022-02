Raido ema töötab teenindusvaldkonnas hooajalise töö peal. Kuna talvel on tööd vähem, saab ta ka väiksemat palka. Seega oli kõige mõistlikum võtta omale Eesti Energia pakutav võrdne pakett, millel on kindel kuusumma ehk sõltumata tarbitavast kogusest on igakuine makse üks ja sama. Nüüd on aga pakett ajutiselt peatatud ning kuumakse läheb ootamatult oluliselt kallimaks.