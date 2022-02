Ettevõtlusminister tegi ettepaneku kaotada kella 23 piirang

„COVID-kontrollimeetmete leevendamises ei ole küsimus kas, vaid millal. Olen tihedas dialoogis külalislahkussektori esindajatega ja ettevõtjatel on selge soov ürituste kellaajapiirang kaotada. Paraku ei ole viirusleviku olukorda arvestades alati olnud võimalik kõiki sektori ettepanekuid arvesse võtta. Praegu on aga üha selgem, et nakatumise tempole kella 23 piirang märkimisväärset mõju ei avalda ning inimesed leiavad sellele vaatamata võimalusi meelelahutuseks, kas tööruumides või kodustes tingimustes. Täna kannatavad selle piirangu tõttu eelkõige seaduskuulekad ja vastutustundlikumad ettevõtted, kes seni piirangutest kinni on pidanud,“ selgitas Sutt.